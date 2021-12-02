Блинкен отметил, что разговор с Лавровым прошел без споров

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал откровенными и спокойными переговоры, которые он провел в Стокгольме с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"У нас был откровенный обмен мнениями по поводу вопросов, по которым у нас разногласия. Мы прямо говорили, что думаем. Разговор был спокойный, серьезный, без споров", - сказал он.

Глава Госдепартамента отметил, в частности, что они хорошо обсудили иранскую ядерную проблему и их позиции по этому вопросу в целом сопоставимы.

"Считаю, что у нас с Россией в целом общее понимание по данному вопросу", - сказал госсекретарь.