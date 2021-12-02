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В МИД РФ надеются на контакт президентов России и США в ближайшие дни

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что контакт на высшем уровне РФ-США состоится уже в ближайшие дни, хотя дата пока не согласована, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни", - сказал Рябков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущего о том, когда может пройти российско-американский саммит.

Замминистра пояснил, что есть трудности в состыковке календарей двух лидеров.

Рябков подчеркнул: "Но контакт очень нужен. У нас множатся проблемы. (...) Нету движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса, нету взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе. Ну и далее по списку".

"Единичные направления, к которым я отнес бы продленный ДСНВ, в рамках которого начинается нормальная работа, в том числе, я надеюсь, по мере ослабления ковидных ограничений, и инспекционная тоже. Кибердиалог, диалог по безопасности в сфере ИКТ, диалог по стратегической стабильности. Пожалуй, все", - сказал Рябков.

"Президенты должны придать импульс нам, своим командам, для того, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Он отметил, что в администрации США "присматриваются к тому, что будет делать Россия" в контексте напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины, а также эскалационного тренда в Восточной Европе, политического и материального нагнетания, осуществляемого НАТО, пойдет ли Россия на попятную в отстаивании своих интересов, "в какой-то мере ставя в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов".

"Мы к этому относимся спокойно. В конце концов, президенты - люди сверхзанятые архиважными делами, они и их службы, отвечающие за графики, найдут окна, и мы согласуем контакт. Он очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, указания, директивы подчиненным с обеих сторон работать в направлении стабилизации", - сказал Рябков.

Первые переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в середине июня в Женеве.

Сергей Рябков МИД РФ США

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