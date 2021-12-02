Канада ввела санкции против Дмитрия Лукашенко и семи структур

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Канада в рамках новых санкций в отношении Белоруссии вслед за США пополнила санкционные списки сыном президента республики Дмитрием Лукашенко, соответствующая публикация обнародована на сайте канадского министерства иностранных дел.

Всего под санкции попали 24 человека. Кроме того, в списки внесены еще семь структур.

Так, речь идет о государственном предприятии "ЦЕНТРКУРОРТ", Президентском спортивном клубе, ООО "ГардСервис", ЗАО "Белтехэкспорт", ОАО "Пеленг", ОАО "140 ремонтный завод" и ОАО "Агат - электромеханический завод".

Ранее в четверг Британия, США, ЕС и Канада обнародовали совместное заявление, согласно которому эти страны дали коллективный ответ на продолжающиеся нарушения властями Белоруссии прав человека и ввели скоординированные санкции в отношении Минска.

Эти страны, в частности, потребовали от Минска немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции в ЕС. Авторы заявления предупредили, что лицам, стоящим за этим процессом в Белоруссии и в прочих странах, "следует помнить, что за подобное придется основательно заплатить".

В заявлении также содержится призыв к Минску без предварительных условий освободить около 900 политических заключенных, начать при посредничестве ОБСЕ настоящий диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, что должно привести к новым свободным и честным президентским выборам в стране.