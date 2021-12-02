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Под санкции ЕС попали "Белавиа", "Гродно Азот" и судьи

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз одновременно с США, Великобританией и Канадой расширил санкции против Белоруссии, в санкционные списки попали 11 организаций, в том числе авиакомпания "Белавиа" и 17 граждан. Это решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Санкции введены в отношении тех, кто, по мнению Брюсселя, способствовал возникновению миграционного кризиса на границах Белоруссии с ЕС, а также тех, кто поддерживает режим Александра Лукашенко.

Кроме "Белавиа", под санкции попали "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельная служба активных мероприятий - спецподразделение белорусских пограничных войск. В список попали и представители гостиничного сектора - госпредприятие "Центркурорт", отель "Минск", гостиница "Планета", ООО "Оскартур".

Также санкции введены против сирийской авиакомпании Cham Wings и турецкой визовой службой VIP Grub, которая содействовала выдаче виз мигрантам в Белоруссию.

Из физических лиц под санкции попали судьи, руководитель информационного департамента МИД Анатолий Глаз, и офицеры госпогранслужбы, в том числе руководители региональных подразделений.

Евросоюз Белоруссия Турция Белавиа Ирак Сирия Гродно Азот

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