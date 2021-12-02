Сын Лукашенко Дмитрий попал под санкции Минфина США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США расширил санкции против Белоруссии, введя их против 12 организаций и 20 граждан, среди которых оказался средний сын президента Лукашенко Дмитрий.

Санкции расширены в связи с тем, что "режим Лукашенко вопиющим образом пренебрегает международными нормами и благосостоянием собственных граждан". Они стали ответом на миграционный кризис на белорусско-польской границе, ответственность за который Вашингтон и Брюссель возлагают на Минск.

Бизнесмен, председатель центрального совета государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" и член НОК Белоруссии Дмитрий Лукашенко попал под санкции как человек, близкий к высокопоставленному коррумпированному чиновнику, бизнесмен и средний сын президента Белоруссии, следует из разъяснений Минфина. Ведомство напомнило, что его старший брат Виктор и отец-президент находятся под санкциями с 2006 года. С июня 2021 года Дмитрий Лукашенко находится под санкциями Евросоюза.

Вместе с Дмитрием Лукашенко под санкции Минфина США попал и "Президентский спортивный клуб".

Также в санкционный список Минфина попали "Белорусская калийная компания", "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт", а также ОАО "Агат - электромеханический завод", ООО "Агророзквит", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО ОАО, "Кидма тек", ООО "ГардСервис", ОАО "Пеленг", Государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ" и три белорусских самолета.

Расширение санкций США осуществили одновременно с Великобританией, Канадой и ЕС, следует из сообщения британского правительства.