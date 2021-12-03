Орбиту МКС скорректируют из-за рисков сближения с фрагментом американской ракеты

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу, 3 декабря, орбита МКС будет скорректирована для предотвращения опасного сближения с фрагментом ракеты "Пегас" США, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Oн добавил, что коррекция орбиты МКС не повлияет на планы по запуску корабля "Союз МС-20". "

1 декабря в "Роскосмосе" сообщали, что фрагмент запущенной в 1994 году американской ракеты Pegasus пролетит в пятницу в 5,4 км от МКС, специалисты госкорпорации контролируют ситуацию.

25 ноября сообщалось, что фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 км, не создав для нее помех.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.