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Генштаб не видит угрозы во фрагментах сбитого в ноябре спутника

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Обломки советского спутника, который военные сбили ракетой 15 ноября, находятся под контролем и не угрожают космическим объектам на орбите, заявил на брифинге для военных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его сведениям, эти фрагменты летят по траекториям вне плоскости орбит космических станций, "находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства".

Пуск 15 ноября он охарактеризовал как успешные испытания "по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен еще в 1982 году".

15 ноября "Роскосмос" дважды сообщал, что экипажу МКС приходилось прятаться в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновений станции с космическим мусором. После этого в Госдепартаменте и Пентагоне заявили, что МКС угрожают обломки старого спутника, который сбили российские военные.

В Москве сначала эти обвинения отвергали, затем Минобороны подтвердило, что противоспутниковая ракета успешно поразила на орбите советский спутник "Целина-Д". Министр обороны Сергей Шойгу назвал пуск ювелирным и заверил, что "никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют".

20 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что у России должно быть противоспутниковое оружие, и добавил, что Минобороны делится с госкорпорацией данными об обломках. 2 декабря исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко высказал мнение, что все же необходимо выработать международные правила работы на орбите, чтобы она не засорялась мусором.

Валерий Герасимов Генштаб Минобороны Роскосмос МКС

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