Фрагмент американской ракеты сблизится с МКС в пятницу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Фрагмент запущенной в 1994 году американской ракеты Pegasus пролетит в пятницу в 5,4 км от МКС, специалисты "Роскосмоса" контролируют ситуацию, сообщили в госкорпорации в среду.

По предварительной информации Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве АО "ЦНИИмаш", фрагмент ступени Pegasus сблизится с Международной космической станцией днем 3 декабря, говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, минимальное расстояние между фрагментом и станцией составит 5,4 км.

Пока решения о том, чтобы провести маневр уклонения, не принято, специалисты Центра управления полетами (ЦУП) и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию, добавили в госкорпорации.

25 ноября сообщалось, что фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 км, не создав для нее помех.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он, в частности, заявлял, что создание группировок космических аппаратов несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.