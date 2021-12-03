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Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"
Энтони Блинкен
Фото: Mark Makela/Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен пройти уже очень скоро, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем", - сказал он, отметив особую важность непосредственных контактов лидеров двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал в качестве одной из возможных дат переговоров в формате видеоконференции 7 декабря, подчеркнув что точная дата еще не согласована.

Также глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден изложит Путину "наше сильное желание предсказуемости и стабильности в отношениях стран".

Кроме того, по словам Блинкена, Байден заявит о решимости Вашингтона "не в качестве угрозы, а просто факта" решительно противодействовать агрессивным действиям России, в том числе защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он пояснил, что речь идет о защите не просто Украины, а принципа: не позволять силой менять границы государств и не разрешать одной стране навязывать другой путь развития.

"Если еще раз мы оставим подобное безнаказанным, это грозит риском подорвать весь международный порядок, являющийся лучшим гарантом для мира, стабильности и возможности для людей добиваться прогресса", - резюмировал Блинкен.

Также он выразил мнение, что России и Украине необходимо придерживаться Минских договоренностей, и тогда конфликт удастся урегулировать дипломатическим путем.

"Обеим странам и России, и Украине, необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских соглашений. Большинство (договоренностей - ИФ) не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - полагает Блинкен.

"В первую очередь, России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил он.

Также, по мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, которого стороны придерживались на протяжении 2020 года.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин Энтони Блинкен

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