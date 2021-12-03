В Киеве назвали вынужденным боевое применение "Байрактара" в Донбассе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Применение украинскими военными в Донбассе ударного беспилотника турецкого производства "Bayraktar ТВ2" для уничтожения пушки противника в зоне проведения Операции объединенных сил было вынужденным, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Вы знаете всем известный факт, когда мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких установках. Они понимают, чем это может закончиться", - сказал Резников во время "часе вопросов к правительству" в Верховной раде в Киеве в пятницу.

При этом глава Минобороны заверил, что Украина не нарушает Минских договоренностей.

"Мы не атакуем в зоне проведения Операции объединенных сил. В случае если враг, оккупационные войска осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня - ИФ), через СММ ОБСЕ о том, чтобы они прекратили нарушение Минских договоренностей, режима тишины. В случае если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 Статута ООН "Право на самозащиту", используют все необходимые силы и средства, и отвечают сразу соответствующе", - пояснил Резников.

Турецкий "Байрактар" в Донбассе

"Байрактар ТВ2" (Bayraktar) - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Сообщалось, что дрон уничтожил гаубицу противника у линии разграничения в Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 12 ноября в ходе поездки в район проведения операции Объединенных сил в Донбассе, что БПЛА Bayraktar будут применяться, поскольку Украина должна защищать свою независимость, "в том числе согласно 51 статье устава ООН". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar "в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ".

В самопровозглашенной Донецкой народной республике 2 декабря заявили, что Киев ведет разведку линии соприкосновения в Донбассе, используя "Байрактары". "Они ("Байрактары") сейчас задействуется в разведцелях. И было боевое применение в период обострения, связанного со Старомарьевкой. Практически каждый день "Байрактары" ведут наблюдательные действия в отношении ДНР и ЛНР", - сказал в российском телеэфире глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что средства ПВО ДНР фиксируют беспилотники, но "пока они находятся на безопасном для них расстоянии".