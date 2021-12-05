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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава ДНР заявил, что прорыва в переговорах с Киевом по обмену пленными нет

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Обмен пленными в Донбассе в ближайшее время вряд ли произойдет, Киев не устранил существующие препятствия, заявил в воскресенье глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Я, к сожалению, не вижу объективно сдвигов в плане переговорного процесса, которые позволили бы говорить о реальном обмене пленными. Препятствия со стороны Украины не устранены. Должна была пройти процессуальная очистка обмениваемых лиц. Этого не проведено. Напротив, заводятся новые уголовные дела, есть попытки задержания новых лиц. Так двигаться процесс не может", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Также, по его словам, Киев затягивает процесс согласования подлежащих обмену лиц.

"Очень пробуксовывает обмен списками. Со стороны Украины нет прогресса и здесь, - сказал Пушилин. - Мы находимся на таком треке, где говорить о сдвигах не приходится".

В сентябре в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщали о срыве Киевом переговоров по обмену пленными.

Украина Донбасс ДНР Денис Пушилин

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