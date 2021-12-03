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В Европе продолжают регистрировать высокие показатели по COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В европейских странах в пятницу продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса COVID-19, в некоторых странах выявляют рекордно высокое количество заражений с начала пандемии, сообщают европейские СМИ.

Так, в Словакии зарегистрировали самое высокое число выявленных случаев заражения за сутки с начала пандемии COVID-19. За последние 24 часа там сообщили о 15,2 тыс. новых случаев. В настоящее время госпитализированы 3,4 тыс. граждан страны, среди них 603 человека находятся на ИВЛ. Население этой страны составляет 5,5 млн человек. СМИ отмечают, что в Словакии один из самых низких уровней вакцинации в Европе.

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В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались. Сейчас в стране, по официальным данным, болеют коронавирусом 925 тыс. человек, это больше 1% населения страны.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что число невакцинированных немцев, которые тяжело болеют после заражений COVID-19, высоко, и такой трудной ситуации в стране не было бы, если бы взрослое население вакцинировалось более активно. В Германии сейчас вакцинировано 68,8% населения, тогда как правительство ставит цель вакцинировать минимум 75%.

В то же время в Чехии по-прежнему фиксируют высокое число заражений COVID-19, однако динамика идет на спад. За последние 24 часа в стране выявили 18,5 тыс. заражений, это примерно на 9 тыс. случаев меньше, чем неделей ранее. Госпитализированы более 6,6 тыс. человек, в тяжелом состоянии - менее 1 тыс. человек. Вакцинированы двумя дозами вакцины 6,3 млн человек, всего в Чехии проживает более 10,7 млн.

В Дании в середине недели регистрировали рекордно высокий суточный прирост заболевших - свыше 5 тыс. человек за сутки. Однако после этого динамика пошла на спад: по последним данным, в стране за последние сутки выявили 4,8 тыс. заболевших COVID-19. В Дании выявили 14 случаев заражения новым штаммом "омикрон", однако органы здравоохранения считают, что с высокой вероятностью существующие вакцины будут давать защиту и от этого штамма. С 10 странами Африки Дания ограничила авиасообщение, чтобы предупредить распространение этого штамма.

Германия Чехия Словакия коронавирус

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