В Финляндии обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщается в четверг на сайте Института здравоохранения Финляндии.

"Омикрон" был выявлен у человека, который приехал в Финляндию из Швеции. Отмечается, что в данный момент идет изучение образцов, взятых у людей, которые путешествовали в той же группе и заразились коронавирусом.

Таким образом, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы уже в более 20 странах мира.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.