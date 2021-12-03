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Швейцария и Бельгия ужесточают ковид-ограничения

В зоопарке Антверпена коронавирусом заразились бегемоты

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Швейцарии и Бельгии решили усилить эпидемиологические ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и появлением штамма "омикрон", пишет Guardian. В зоопарке Антверпена коронавирусом заразились две бегемотихи.

Федеральный совет Швейцарии считает ситуацию с заболеваемостью крайне критичной. С учетом выявления трех случаев заражения "омикроном", чиновники решили ужесточить масочный режим: маски придется носить везде, где требуются сертификаты о вакцинации.

Ранее Швейцария ввела ограничения на въезд путешественникам из 23 стран. Ожидается, что их снимут с 4 декабря.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо охарактеризовал сложившуюся обстановку как крайне сложную и анонсировал ужесточение ковид-мер. В частности, там, где ношение масок обязательно, масочный режим распространится и на детей в возрасте от 6 лет.

В школах классы должны закрываться на карантин, если в них выявят двух зараженных. При этом даже без заражений 50% занятий в школах должны проводиться дистанционно, что не касается экзаменов: их будут проводить только очно. Детские сады и начальные школы уйдут на каникулы на неделю раньше, с 18 декабря до Нового года. Решения по вузам правительство объявит позднее.

С 6 декабря в Бельгии запретят проводить в помещениях мероприятия с участием более 200 человек. Спортивные соревнования разрешат проводить в крытых помещениях, но без зрителей. На соревнованиях под открытым небом число зрителей ограничат.

Де Кроо отметил, что ковид-пациенты занимают слишком много коек (40% в отделениях интенсивной терапии), сокращая возможности для лечения других пациентов, в том числе для операций, пандемия мешает обучению и производству, осенняя волна COVID-19 оказалась тяжелее, чем рассчитывали чиновники.

В зоопарке Антверпена положительные тесты на коронавирус оказались у 41-летней бегемотихи и ее 14-летней дочери, сообщили в представители зоопарка. Пока их состояние не вызывает опасений. Их вольер закрыли для посещения, ухаживающие за ними сотрудники изолировались. Guardian отмечает, что до сих пор среди животных COVID-19 в основном диагностировали у кошачьих и обезьян.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Бельгия Швейцария коронавирус Антверпен Александр Де Кроо

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