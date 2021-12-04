Еще в шести американских штатах выявлен новый штамм COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в шести американских штатах, сообщает The New York Times со ссылками на местные власти.

Об обнаружении нового варианта 3 декабря объявили штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта.

Ранее "омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.

На данный момент, как заявила на брифинге в Белом доме глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, преобладающим штаммом в США остается "дельта". Сообщается, что CDC расследует возможные случаи появления варианта "омикрон" в других штатах страны.

В общей сложности 15 случаев "омикрона" выявлено в Канаде, в том числе у ребенка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медики.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был впервые выявлен в Южной Африке в конце ноября. По состоянию на вечер 3 декабря этот вариант был обнаружен в 40 странах мира. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По мнению вирусологов, большое количество мутаций - "это серьезная проблема", поскольку вирус, предположительно, мог стать менее уязвимым перед иммунитетом переболевших и привитых.