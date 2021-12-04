В Австралии подтвердили 13 случаев штамма коронавируса "омикрон"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - По состоянию на субботу в австралийском Сиднее было подтверждено 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил журналистам главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант.

О первом зараженным этим вариантом COVID-19, выявленном в сиднейской школе, стало известно в пятницу.

Чант не исключил, что число инфицированных "омикроном" в штате может быть больше. Власти ждут новых результатов анализов.

В правительстве штата Квинсленд заявили, что первый случай заражения "омикроном" заподозрили у человека, приехавшего из Южной Африки, секвенирование генома продолжается.

"Отдел общественного здравоохранения исключил, что это штамм "дельта", но мы не смогли подтвердить, является ли это "омикроном", - заявила министр здравоохранения штата Иветта Д'Ат.

Как сообщалось, в пятницу "омикрон" был выявлен в шести штатах США: Нью-Джерси, Мэриленде, Миссури, Небраске, Пенсильвании и Юте. Ранее он был зафиксирован в штатах Калифорния, Колорадо, Миннесота, Нью-Йорк, а также на Гавайях.

В общей сложности 15 случаев "омикрона" выявлено в Канаде, в том числе у ребенка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медицинские власти.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был впервые выявлен в Южной Африке в конце ноября. По состоянию на вечер 3 декабря этот вариант был обнаружен в 40 странах мира. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По мнению вирусологов, большое количество мутаций - "это серьезная проблема", поскольку вирус, предположительно, мог стать менее уязвимым перед иммунитетом переболевших и привитых.