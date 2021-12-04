Премьер Японии намерен перенести визит в США из-за нового штамма COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида, скорее всего, перенесет на более поздний срок запланированный на декабрь текущего года визит в Соединенные Штаты из-за распространения варианта COVID-19 "омикрон", сообщила телекомпания NHK.

С учетом быстрого распространения "омикрона", а также политической ситуации в США, Кисида рассматривает возможность переноса визита на 2022 год, сообщает NHK.

Ранее Кисида и президент США Джо Байден на полях саммита ООН в Глазго по климату договорились о визите японского премьера в декабре. Как сообщали японские СМИ, лидеры планировали детально обсудить вопросы, представляющих взаимный интерес, а также Китай.

По подсчетам NHK, к утру 4 декабря заражение штаммом "омикрон" было подтверждено у людей в 39 странах, в том числе в Японии. В США в течение пятницы заражение этим вариантом коронавируса было выявлено еще в шести штатах.