Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс во избежание сближения с самолетом США

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Гражданский самолет из Тель-Авива вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив - Москва.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - рассказал он.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, и сопроводили их над акваторией Черного моря. По данным военных, после разворота иностранных самолетов от границы истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как сообщили российские военные, американские самолеты, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.