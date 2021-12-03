Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух в пятницу для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что иностранными самолетами оказались самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.

По данным российских военных, после разворота иностранных самолетов от границы истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Подчеркивается, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено.