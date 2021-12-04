"Аэрофлот" подтвердил изменение курса борта из Тель-Авива из-за самолета-разведчика США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В "Аэрофлоте" подтвердили, что самолет из Тель-Авива вынужденно сменил курс из-за пересечения траектории другим бортом.

"3 декабря экипаж самолета Аэрофлота А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

На борту самолета, выполнявшего рейс SU501, находились 142 пассажира.

"Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гражданский самолет из Тель-Авива вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранными самолетом-разведчиком.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив - Москва. "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.