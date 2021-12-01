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Талибы заверили США, что не позволят использовать Афганистан для угроз другим странам

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Представители афганского террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) на состоявшейся в Катаре встрече с делегацией американских чиновников подтвердили, что территория Афганистана не будет использоваться для нападения или угроз третьим странам, сообщил Госдепартамент США.

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"Талибы подтвердили свое обещание не позволять никому использовать территорию Афганистана для угрозы какой-либо стране", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи.

В нем отмечается, что делегация США отметила недавние заявления лидеров движения "Талибан", в которых выражалась поддержка доступа женщин и девочек к образованию на всех уровнях, и "настоятельно призвала к выполнению этого обязательства".

Талибы обратились за поддержкой в сфере образования и заявили о готовности сотрудничать с международным сообществом в вопросах обеспечения полного доступа к образованию, "приветствовали усилия по проверке и мониторингу прогресса в деле зачисления женщин и девочек в школы на всех уровнях", информировал Госдеп.

Он также сообщил, что США "выразили озабоченность в связи с продолжающимся присутствием "Аль-Каиды" и ИГ (запрещенные в РФ террористические организации) в Афганистане", утверждениями о нарушениях прав человека. Они призвали талибов "защищать права всех афганцев, поддерживать и проводить в жизнь политику всеобщей амнистии и предпринять дополнительные шаги для формирования инклюзивного и представительного правительства".

Стороны также обсудили меры международного сообщества по реагированию на гуманитарный кризис в Афганистане, делегация США пообещала продолжать поддерживать усилия ООН и гуманитарных организаций по расширению масштабов этой деятельности для удовлетворения потребностей в спасении жизней людей предстоящей зимой.

Делегацию США возглавлял специальный представитель по Афганистану Томас Уэст, в ее состав входили представители госдепартамента, Минфина, Агентства США по международному развитию и разведывательного сообщества.

Талибов представляли высокопоставленные представители движения. Встречи проходили 29 и 30 ноября.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Афганистан Талибан

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