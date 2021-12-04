Итальянский антипрививочник пытался избежать вакцинации с помощью искусственной руки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Житель Италии так хотел получить сертификат о вакцинации от коронавируса, при этом не делая саму прививку, что надеялся обмануть медиков искусственной рукой.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные власти, 50-летний житель города Биелла накрыл руку специальной силиконовой накладкой. Медсестра сразу заметила эту уловку и вызвала полицию.

По данным СМИ, нарушителем оказался работник местной системы здравоохранения, которого отстранили из-за отсутствия прививки, которые в Италии обязательны для этой категории граждан.

С августа итальянцы должны получить так называемый "зеленый паспорт", чтобы быть допущенными на железнодорожные станции, рестораны, кинотеатры, спортивные залы и т.п. "Зеленые паспорта" выдаются привитым, переболевшим COVID-19 или сдавшим отрицательный тест.

С понедельник, 6 декабря, ограничения ужесточатся: для допуска в общественные места будут нужен "зеленые суперпаспорта", которые получат только привившиеся или переболевшие.

Уже более 73% итальянцев сделали прививки от коронавируса.