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В Италии готовят новые коронавирусные ограничения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что правительство страны готовит ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают в среду европейские СМИ.

Ожидается, что в четверг в Риме состоится встреча, на которой официальные лица будут обсуждать новые ограничительные меры, включая возвращение масочного режима в общественных местах. В помещениях итальянцев могут обязать носить не просто маски, а респираторы FFP2.

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Кроме того, будет обсуждаться введение обязательной вакцинации для различных категорий служащих. В настоящее время вакцинация обязательна для сотрудников сферы здравоохранения, учителей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

В Италии за время пандемии зарегистрировали свыше 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 135,9 тыс. человек. Сейчас итальянские власти, как и власти других стран Европы, опасаются новой волны пандемии, вызванной штаммом "омикрон".

Италия коронавирус

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