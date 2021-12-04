Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мощный взрыв, произошедший в субботу вечером в районе иранского города Натанз, стал следствием учений ПВО, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, взорвалась ракета, выпущенная в рамках учений, целью которых была проверка скорости реакции сил ПВО на угрозу с воздуха.

Изначально о взрыве журналистам сообщили очевидцы. Интерес к этому происшествию вызван тем, что в Натанзе расположен ядерный центр, играющий ключевую роль в иранской ядерной программе.

В апреле на обогатительном комплексе в Натанзе зафиксировали инцидент в системе распределения электроэнергии. В результате происшествия пострадавших не было, также отсутствовали загрязнения окружающей среды.

В июле прошлого года в Натанзе произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии.

Иран Натанз

Новости по теме

Новости

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

В Белоруссии сообщили о нарушении границ украинским Ми-8

В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена

На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на Türkiye

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на T&#252;rkiye
Пандемия коронавируса

Верховный суд Бразилии проверит слова Болсонару о связи COVID-вакцины и СПИДа

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США

Арестованы родители подростка, устроившего стрельбу в школе Мичигана

Арестованы родители подростка, устроившего стрельбу в школе Мичигана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });