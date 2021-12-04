Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мощный взрыв, произошедший в субботу вечером в районе иранского города Натанз, стал следствием учений ПВО, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, взорвалась ракета, выпущенная в рамках учений, целью которых была проверка скорости реакции сил ПВО на угрозу с воздуха.

Изначально о взрыве журналистам сообщили очевидцы. Интерес к этому происшествию вызван тем, что в Натанзе расположен ядерный центр, играющий ключевую роль в иранской ядерной программе.

В апреле на обогатительном комплексе в Натанзе зафиксировали инцидент в системе распределения электроэнергии. В результате происшествия пострадавших не было, также отсутствовали загрязнения окружающей среды.

В июле прошлого года в Натанзе произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии.