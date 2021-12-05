Отчим Сапеги подтвердил информацию о предъявлении ей обвинения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич подтвердил "Интерфаксу" факт предъявления обвинения своей падчерице, а также отметил, что та находится в крайне подавленном психологическом состоянии.

"Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы", - сообщил он.

Также Дудич отметил крайне подавленное состояние девушки, которая рассчитывала, что следствие завершится другим образом.

"Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - предположил он.

Отчим Сапеги отметил, что сейчас не видит другого выхода, кроме ожидания суда в Белоруссии. Того же мнения, по словам Дудича, придерживается и консул.

Ранее в воскресенье русская служба "Би-би-си" сообщила, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение.

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы - это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.