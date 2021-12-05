Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Отчим Сапеги подтвердил информацию о предъявлении ей обвинения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич подтвердил "Интерфаксу" факт предъявления обвинения своей падчерице, а также отметил, что та находится в крайне подавленном психологическом состоянии.

"Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы", - сообщил он.

В миреЗадержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмыЗадержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмыЧитать подробнее

Также Дудич отметил крайне подавленное состояние девушки, которая рассчитывала, что следствие завершится другим образом.

"Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - предположил он.

Отчим Сапеги отметил, что сейчас не видит другого выхода, кроме ожидания суда в Белоруссии. Того же мнения, по словам Дудича, придерживается и консул.

Ранее в воскресенье русская служба "Би-би-си" сообщила, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение.

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы - это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

Хроника 23 мая – 05 декабря 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Софья Сапега

Новости по теме

Новости

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 декабря

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });