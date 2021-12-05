Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

FT сообщила о переговорах компаний Китая с талибами по доступу к залежам меди и лития

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Представители горнодобывающей отрасли КНР, желающей получить доступ к месторождениям меди и лития в Афганистан, совершили визит в страну для переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает газета Financial Times.

По данным неназванного представителя властей из Кабула и сотрудника китайской промышленной ассоциации, переговоры шли по поводу месторождения меди в районе Мес Айнак, на разработку которого у КНР имелась лицензии.

Кроме того, сотрудники как минимум одного конгломерата в частном секторе Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей прочих минералов.

Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся в ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

Две китайские компании - крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium - опровергли появлявшиеся сведения о каком-либо своем участии в предположительно имевшей место поездке в Афганистан.

Financial Times напоминает, что литий и медь являются важными ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей и смартфоны.

Китай Афганистан

Новости по теме

Новости

Военному атташе Украины вручена нота в связи с нарушением воздушной границы Белоруссии

Военному атташе Украины вручена нота в связи с нарушением воздушной границы Белоруссии

Ушаков сообщил, что договоренности о контакте Путина и Байдена "вживую" пока нет

Пушилин заявил, что ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности

Пушилин заявил, что ДНР будет уничтожать дроны Bayraktar при любой возможности

Глава "Моссада" отправится в США для переговоров по Ирану

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 декабря

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });