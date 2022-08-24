Китай подтвердил скорое начало разведки афганского месторождения меди

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Китайская сторона в ближайшее время начнет разведку и добычу меди на месторождении Айнак на востоке Афганистана, сообщил посол КНР в Кабуле Ван Юй на встрече с и.о. министра горнорудной промышленности и нефти правительства Афганистана Шахабуддином Дилаваром.

В начале марта представитель "Талибана" (контролирующая Афганистан организация, признанная в России террористической и запрещена) говорил, что китайская компания MCC начнет добычу меди на Айнаке уже в ближайшие дни.

24 августа и.о. министра Дилавар и посол Китая обсудил решение проблем проекта "Мис-Айнак" и проекта "Амударья", передает агентство Bakhtar.

На прошлой неделе Дилавар встречался в Кабуле с новым главой компании MJAM (MCC-JCL Aynak Minerals) Хэ Шупином, назвал реализацию проекта одним из приоритетов правительства Афганистана и призвал начать добычу как можно скорее. В свою очередь, глава MJAM заявил, что "поскольку этот проект важен и жизненно важен для народа Афганистана, Китай также хочет начать работу над упомянутым проектом как можно скорее".

Консорциум MJAM (MCC-JCL Aynak Minerals) был создан в 2008 году китайскими компаниями China Metallurgical Group Corporation и Jiangxi Copper Company Limited для ведения переговоров от имени Китая по разработке месторождения меди Айнак.

По данным Геологической службы США, месторождение Айнак в Логаре является крупнейшим месторождением меди Евразии, там содержится 450 млн тонн медной руды. Ранее китайские компании также заявляли о заинтересованности к доступу к месторождениям лития в Афганистане.