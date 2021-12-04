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Макрон сообщил о планах ряда европейских стран открыть общее посольство в Кабуле

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Несколько европейских стран намерены открыть в Афганистане совместную дипломатическую миссию, сообщил в субботу журналистам в Дохе президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы, несколько европейских стран, думаем над учреждением общего пространства, что позволило бы присутствовать (в Афганистане - ИФ) нашим послам", - сказал он.

При этом президент Франции отметил, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения "Талибан" (запрещено в России). Он добавил, что рассчитывает на скорое открытие представительства, а пока следует уладить некоторые моменты с обеспечением безопасности.

Ряд западных стран вывели своих дипломатов из Афганистана после того, как талибы в августе вошли в Кабул.

Ранее о возможности открытия миссии в Кабуле заявляли в ЕС.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 04 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан Франция Эммануэль Макрон ЕС

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