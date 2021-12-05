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Акция против антиковидных мер в Брюсселе переросла в беспорядки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Проходившая в Брюсселе манифестация протеста против усиления ограничительных мер в связи с обострением пандемии COVID-19 вылилась в столкновения с правоохранителями, когда участники акции достигли квартала учреждений ЕС, сообщают бельгийские СМИ.

Некоторые из протестующих стали кидать камни, петарды и разные предметы в полицейских. Полиция для разгона толпы использовала водометы и слезоточивый газ.

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Тяжело оснащенные подразделения полиции по борьбе с беспорядками были развернуты вокруг институтов ЕС, подъезды к ним перекрыли заграждениями из колючей проволоки.

Ранее сообщалось об агрессивном настрое многих манифестантов, принявших участие в протестной акции, собравшей 8 тыс. участников. Организаторам манифестации с трудом удавалось сдерживать наиболее радикальных протестующих, провоцировавших стражей порядка.

Манифестанты выступали против введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации от коронавируса.

Бельгия коронавирус

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