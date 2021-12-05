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В Брюсселе люди вновь вышли на акцию против антиковидных мер

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Около 8 тыс. человек, по данным полиции Брюсселя, принимают участие в бельгийской столице в воскресенье в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов (Covid Safe Ticket) и возможной перспективы обязательной вакцинации.

"Мы хотим демократического, а не диктаторского подхода к этому кризису. Принятые меры, такие как Covid Safe Ticket, противоречат нашим фундаментальным правам и являются дискриминационными. Вирус не усмирен, но население усмиряют", - цитируют бельгийские СМИ заявление организаторов.

Часть манифестантов прошли вакцинацию против COVID-19, тем не менее принимают участие в акции против нынешних мер властей по борьбе с пандемией. По их словам, "сама вакцина не является проблемой, проблема в замысле сделать ее обязательной". Участники протеста заявляют, что принуждение к вакцинации как медицинского персонала, так и населения в целом противоречит демократическим свободам и недопустимо.

Колонну протестующих возглавили представители спасателей и медицинского персонала, выступающие против обязательной вакцинации. Другие манифестанты заявляют о вреде вакцин и обвиняют как власти, так и медиков в "крупномасштабном генетическом эксперименте".

СМИ указывают на хаотичный и агрессивный характер акции. По ходу колонны в ряде мест возникали стычки с полицейскими. Организаторам с трудом удается унимать наиболее радикальных манифестантов, провоцирующих полицию.

Из-за этой акции в Брюсселе были перекрыты важные транспортные туннели, обеспечивающие мобильность столицы.

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В минувшую пятницу премьер Бельгии Александр Де Кроо объявил о новых ограничительных мерах против COVID-19, чтобы избежать дальнейшего усугубления сложной эпидемиологической ситуации в стране.

В последние дни в Бельгии заражаемость коронавирусной инфекцией приближалась в среднем к 18 тыс. случаев в сутки.

Масштабная акция протеста против антиковидных мер уже проходила в Брюсселе 21 ноября. Тогда она собрала около 35 тыс. участников. К ним присоединились различные группировки крайне правого толка. Акция была отмечена проявлениями насилия и нарушениями правопорядка.

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Бельгия Брюссель Коронавирус

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