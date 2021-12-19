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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новая акция против COVID-ограничений в Брюсселе закончилась слезоточивым газом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Группа погромщиков, присоединившаяся к брюссельской манифестации против ограничительных COVID-мер, закидала дежуривших на месте полицейских петардами, булыжниками и бутылками.

Те ответили слезоточивым газом. Телеканал RTBF со ссылкой на полицию сообщил о 13 задержаниях хулиганов.

Манифестация под названием "Марш за свободу - третий акт" собрала, по данным полиции, 3,5 тыс. участников, тогда как организаторы утверждают, что на улицы вышли 50 тыс. протестующих. Журналисты RTBF насчитали, минимум, 15 тыс. человек.

Эта акция была направлена против обязательной вакцинации больничного персонала и против санитарных паспортов. Протестующие выступают против ограничений, введенных с начала пандемии. На первое выступление 21 ноября пришло около 35 тыс. протестующих. Вторая манифестация 5 декабря собрала около 8 тыс. участников.

Ранее газета La Libre Belgique сообщила со ссылкой на институт общественного здравоохранения Sciensano, что среднее число ежедневных заражений в Бельгии в последние дни продолжает уменьшаться, приближаясь к 10 тыс. C 9 по 15 декабря количество заражений сократилось на 31% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом власти объясняют, что, хотя эти цифры и внушают удовлетворение, они всё равно пока ещё остаются слишком высокими и не позволяют послаблений в ограничительных мерах.

Статуи против COVID-19

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Японский демон Они ненадолго покинул Дзигоку (японский ад), чтобы призвать всех носить маски. Ну и селфи сделать.Моднейшую маску от Гринпис носит статуя адмирала Горацио Нельсона. Чтобы помочь скульптуре защититься от вируса, активисту пришлось залезть на 46-метровую колонну. Позже добрый человек был задержан сотрудниками полиции.Ненастоящая статуя в Колумбии тоже носит маску. Это правильно.Один из пионеров масочного режима у статуй - скульптура Марии Терезы в Приштине. Она надела маску еще в 2019 году, защищаясь от вредных атмосферных выбросов.Статуя великолепного Фредди Меркьюри в швейцарском Монтрё примерила маску еще в марте 2020 годаСначала защити своих близких, затем себя. Именно так и поступили статуи в центре Дрездена.Сам могучий Нептун из Гданьска носит маску. Чего не скажешь, к сожалению, о некоторых пассажирах общественного транспорта.В Праге статуя Шри Чинмоя, проповедника, музыканта и гуманиста, также носит маску"На дзен понадейся, а сам не плошай и носи маску", - как бы говорит нам эта статуя Будды из ТаиландаСтатуя Тони Беннетта, сверхпопулярного эстрадного певца из Соединенных Штатов, также носит маску. А некоторые собачники, похоже, нет.Не только статуи демонов носят маски в ЯпонииСтатуя тореадора у арены в Мадриде авторства скульптора Эмилио Лаиса Кампоса тоже в маскеТочное количество львов, пострадавших от COVID, пока неизвестно, но осторожная статуя льва у Нью-Йоркской библиотеки носит маску и не надеется на случайСтатуя болгарского поэта Пенчо Славейкова сидит в маске на лавочке в МиланеСтатуя сражавшегося за независимость Кубы Максимо Гомеса носит маску. Носи маску и ты.
Японский демон Они ненадолго покинул Дзигоку (японский ад), чтобы призвать всех носить маски. Ну и селфи сделать.
Бельгия коронавирус

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