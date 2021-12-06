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Базу РФ в Таджикистане усилят 30 модернизированными танками

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская военная база в Таджикистане получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М, сообщили российские военные.

"6 декабря партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступит на перевооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Ханиф Беглов сообщил, что база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков для замены боевых машин более ранних модификаций.

Летом и осенью Россия провела серию учений со странами Центральной Азии на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

В августе Центральный военный округ сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - современными снайперскими винтовками, переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

Таджикистан Минобороны РФ

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