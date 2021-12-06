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База РФ в Таджикистане получила новые танки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская военная база в Таджикистане получила партию из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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Ранее "Интерфакс" сообщал, что база в Таджикистане получит танки для замены боевых машин более ранних модификаций. В ЦВО отметили, что батальон "значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа".

По словам военных, Т-72Б3М оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины.

"Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели", - говорится в сообщении.

В ЦВО заявили, что база РФ в Таджикистане ранее получила другую новую бронетехнику и вооружение.

"Три мотострелковых батальона полностью перевооружены на современную боевую технику БМП-2М и БТР-82А, зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба", также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - заявил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Летом и осенью Россия провела серию учений со странами Центральной Азии на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72.

Таджикистан ЦВО

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