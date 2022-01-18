Более одной тысячи российских военных начали учения со стрельбами в Таджикистане

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане приступили к учениям при поддержке артиллерии и вертолетов, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) во вторник.

"Тактические учения с участием одной тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. В ходе учений личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации", - сообщили в пресс-службе округа.

По данным ЦВО, военнослужащие также выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах задействуют статические и динамические мишени разного типа.

"Основной целью тактических учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач", - уточнили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в прошлом году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Россия провела с союзниками из ОДКБ серию учений в Таджикистане. Также российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. Так, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

"Батальон современных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа", - отмечали в ЦВО.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в прошлом году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").