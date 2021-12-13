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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Виноградные косточки против старения, как прополис спас пчел при извержении вулкана, а также что случилось с трансгенной кожей через пять лет после пересадки

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Медуза Stygiomedusa gigantea
Фото: MBARI

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Специалистам из Океанариума залива Монтерей удалось снять глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea на видео. Диаметр колокола этих беспозвоночных составляет более метра, а длина четырех лентовидных щупалец может превышать десять метров. Эти существа населяют все океаны, кроме Северного Ледовитого, и могут опускаться на глубину до 6665 метров. Это не первая видеозапись S. gigantea, но любые новые кадры являются ценными, поскольку встречи с этими гигантами редки и о биологии данного вида известно очень мало.

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- Геронтологи провели эксперименты на мышах и обнаружили, что экстракт виноградных косточек (а точнее, вещество процианидин С1) обладает свойством сенолитика, то есть убивает состарившиеся, или сенесцентные, клетки в тканях организма. Эти клетки считаются одной из причин старения, они не способны делиться, но и не умирают. Как выяснилось, вещество процианидин C1 (PCC1), которого много в виноградных косточках и который также встречается в экстрактах корицы, какао и яблочной кожуре, способен убивать состарившиеся клетки. В то же время это вещество не было токсичным для здоровых клеток и даже продлило жизнь пожилых мышей.

- Пчелы с канарского острова Ла-Пальма смогли пережить извержение вулкана Кумбре-Вьеха, запечатав ульи прополисом на 50 дней. Все это время они питались запасами меда. В каждом улье насекомые оставили лишь по одному небольшому отверстию, чтобы выбраться наружу, когда вулкан успокоится. Так они смогли спастись от высоких температур и выбрасываемых вулканом ядовитых газов. Пчелам повезло, что покрывший их ульи пепел был легким и пористым, а значит пропускал воздух. В противном случае они бы там задохнулись. Однако остается под вопросом то, чем бы они питались, когда выбрались бы из ульев, поскольку извержение уничтожило всю растительность близ деревни.

- В 2017 году СМИ сообщили о мальчике с буллезным эпидермолизом, которому пересадили трансгенную кожу. Теперь врачи рассказали о здоровье мальчика спустя пять лет после операции – кожа хорошо прижилась и без осложнений. За время наблюдения кожа у мальчика успела обновиться 30-60 раз, при этом свойства ее остаются неизменными.

- Более двух месяцев продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма. В этом материале сайта N+1 рассказывается, откуда взялся этот вулкан, как он работает и что произошло на острове за время извержения.

N+1 Дайджест

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