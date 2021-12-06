Лидер военной хунты в Мьянме смягчил приговор экс-госсоветнику страны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн принял решение смягчить приговор, вынесенный ранее в понедельник бывшему госсоветнику страны Аун Сан Су Чжи, сообщают азиатские СМИ.

Отмечается, что срок Аун Сан Су Чжи сокращен с четырех до двух лет лишения свободы.

США и ЕС со своей стороны ранее в понедельник осудили приговор в отношении экс-госсоветника Мьянмы. Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что "несправедливый обвинительный приговор в отношении Аун Сан Су Чжи и репрессии демократически избранных официальных лиц являются посягательствам на демократию". Он призвал военных в Мьянме "положить конец насилию, уважать волю народа и освободить несправедливо задержанных".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь отметил, что "ЕС решительно осуждает политически мотивированное решение суда" и призывает незамедлительно освободить всех политзаключенных в Мьянме.

Ранее сообщалось, что суд Мьянмы в понедельник приговорил бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы по обвинениям в разжигании разногласий и нарушении правил по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Этот приговор является первым в серии дел, по которым в отношении 76-летней Аун Сан Су Джи осуществляется судебное преследование. Как сообщалось, в феврале и марте этого года против нее выдвинули обвинения в нелегальном импорте и эксплуатации портативных радиостанций, в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в нарушении закона о средствах связи и в намерении разжечь общественные беспорядки. В июне в отношении Аун Сан Су Чжи и ряда других правительственных лиц предъявили обвинения в хищении $600 тыс. и 11 кг золота.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 700 человек, и по оценкам ООН, свыше 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Несколько стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.