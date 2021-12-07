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Генассамблея ООН отказалась менять представителей Афганистана и Мьянмы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму.

"Генассамблея согласилась отложить принятие решения, а это значит, что нынешние послы останутся на своих местах, несмотря на новые де-факто власти в обеих странах", - сообщается на сайте ООН.

Там пояснили, что террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане и военное руководство Мьянмы стремились назначить на эти посты своих кандидатов, но Генассамблея заблокировала этот процесс.

"Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания Комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов Организации Объединенных Наций", - добавили в организации.

Накануне спецпредставитель генерального секретаря ООН по Афганистану и глава Миссии ООН в Афганистане (МООНСА) Дебора Лайонс встретилась в Кабуле с заместителем министра иностранных дел из "Талибана" Шер Мухаммадом Аббасом Станекзай.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел талибов Абдул Кахар Балхи в своем твиттере сообщил, что Лайонс выразила уверенность в безопасности в стране и добавила, что ООН планирует расширить свою миссию в Афганистане. По словам пресс-секретаря, Лайонс сообщила, что весь их персонал вернулся на свои рабочие места.

ООН Мьянма Афганистан Талибан

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