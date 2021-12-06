Экс-госсоветник Мьянмы получила четыре года тюрьмы по двум обвинениям

Аун Сан Су Чжи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Суд Мьянмы в понедельник приговорил бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы по обвинениям в разжигании разногласий и нарушении правил по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на судебного чиновника.

По данным AP, первое обвинение связано с заявлениями, опубликованными на странице партии Аун Сан Су Джи в фейсбуке после того, как ее вместе с другими членами партии задержали военные. Их сочли подстрекательскими и способными нарушить общественный порядок. Также бывшего госсоветника обвинили в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций, в частности, предусмотренных этим законом мер по сдерживанию пандемии.

Агентство отмечает, что этот приговор является первым в серии дел, по которым в отношении 76-летней Аун Сан Су Джи осуществляется судебное преследование. Как сообщалось, в феврале и марте этого года против нее выдвинули обвинения в нелегальном импорте и эксплуатации портативных радиостанций, в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в нарушении закона о средствах связи и в намерении разжечь общественные беспорядки. В июне в отношении Аун Сан Су Чжи и ряда других правительственных лиц предъявили обвинения в хищении $600 тыс. и 11 кг золота.

Смена власти в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 700 человек, и по оценкам ООН, свыше 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.