Ракета Atlas V вывела на орбиту спутники Пентагона и НАСА

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Atlas V, стартовавшая во вторник, успешно вывела на орбиту группу спутников в интересах Космических сил США и НАСА, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе Космических сил США в 05:19 по времени Восточного побережья США (в 13:19 МСК) на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Space Test Program-3 (STP-3) ракета, в частности, вывела на геосинхронную орбиту высотой 35,4 тыс. км экспериментальный военный спутник STPSat-6 с системой Space and Atmospheric Burst Reporting System-3 для отслеживания космических и атмосферных взрывов, который создан Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA).

Он обеспечивает обнаружение ядерных взрывов и отслеживание данных о космической среде и предназначен для дополнения детекторов ядерной детонации на борту современных космических аппаратов GPS.

Ракета также вывела на орбиту в интересах НАСА экспериментальный спутник LCRD - демонстратор ретранслятора лазерной космической связи (Laser Communications Relay Demonstration). По данным американского космического агентства, на аппарате будет апробирована технология инфракрасной лазерной ретрансляции, которая позволит спутникам передавать данные двухсторонней связи между Международной космической станцией и Землей с геосинхронной орбиты со скоростями порядка 1.2 Гбит. Помимо этого, система лазерной связи позволит значительно уменьшить вес, габариты и энергопотребление по сравнению с другими аппаратами связи. Спутник должен будет проработать на орбите два года.

Кроме того, ракета вывела адаптер полезной нагрузки LDPE-1, предназначенный для развертывания малых военных спутников, и еще шесть космических аппаратов в интересах Пентагона, технические данные которых засекречены.

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V создана компанией ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества. Она имеет несколько конфигураций, которые отличаются количеством твердотопливных ускорителей и забрасываемой на орбиту полезной нагрузкой.

На ее первой ступени используются двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".