Ракета Atlas V стартовала на орбиту с аппаратами Пентагона для слежения за спутниками

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Atlas V в пятницу стартовала на орбиту с двумя спутниками в интересах Минобороны США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Ракета выведет на геосинхронную орбиту спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program - GSSAP), целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран.

Спутники Пентагона пополнят создаваемую в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара - в 2016 году.

Новые спутники будут выведены на орбиту высотой около 36 тысяч км. Вся информация об их операциях строго засекречена.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества, был осуществлен в 14:00 по времени Восточного побережья США (22:00 МСК) с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V, способная выводить на орбиту грузы массой до 18,8 т, создана компанией ULA. При этом на первой ступени ракеты используется двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".