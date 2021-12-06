Запуск ракеты Atlas V с двумя спутниками перенесли на 7 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Atlas V с двумя экспериментальными спутниками и адаптером полезной нагрузки на борту в интересах Космических сил США и NASA, ранее планировавшийся на понедельник, перенесён на сутки для дополнительной проверки топлива, сообщило NASA.

"Запуск ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) в рамках миссии STP-3 в интересах Космических сил США был отменён. Команда специалистов устранила проблему с системой подачи топлива с наземного хранилища, однако им потребуется дополнительное время для взятия образца топлива и его проверки перед тем, как начать заправку ракеты", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Планируется, что ракета будет запущена во вторник, 7 декабря, в 4:04 по времени Восточного побережья (13:04 мск) с 41-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Изначально запуск планировался на воскресенье, 5 декабря, однако был отменён и впоследствии перенесён на 6 декабря из-за обнаруженной утечки в системе подачи ракетного топлива с наземного хранилища. В рамках миссии Space Test Program-3 (STP-3) ракета, в частности, должна вывести на геостационарную орбиту высотой 35,4 тыс. км экспериментальный военный спутник STPSat-6 с системой Space and Atmospheric Burst Reporting System-3 для отслеживания космических и атмосферных взрывов, который создан Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA). Он обеспечивает обнаружение ядерных взрывов и отслеживание данных о космической среде и предназначен для дополнения детекторов ядерной детонации на борту современных космических аппаратов GPS.

Ракета также выведет на орбиту в интересах NASA экспериментальный спутник LCRD - демонстратор ретранслятора лазерной космической связи (Laser Communications Relay Demonstration). По данным американского космического агентства, на аппарате будет апробирована технология инфракрасной лазерной ретрансляции, которая позволит спутникам передавать данные двухсторонней связи между Международной космической станцией и Землей с геосинхронной орбиты на Землю со скоростями порядка 1.2 Гбит. Помимо этого, система лазерной связи позволит значительной уменьшить вес, габариты и энергопотребление по сравнению с другими аппаратами связи. Спутник должен будет проработать на орбите два года.

Кроме того, ракета несет адаптер полезной нагрузки LDPE-1, предназначенный для развертывания малых военных спутников, и еще шесть аппаратов космического слежения в интересах Пентагона, технические данные которых засекречены.

Все космические аппараты будут выведены на орбиту примерно через семь часов после старта ракеты.

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V создана компанией ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества. Она имеет несколько конфигураций, которые отличаются количеством твердотопливных ускорителей и забрасываемой на орбиту полезной нагрузкой.

На ее первой ступени используются двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".