Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Дамаск

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Самолёт авиакомпании Cham Wings с мигрантами на борту вылетел из столицы Белоруссии в сирийский Дамаск, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов аэропорта Минска в среду.

Согласно данным табло, из Минска самолёт вылетел в 08:45. Как сообщалось ранее, рейс в Дамаск должен был отправиться из белорусской столицы в 03:30.

Кроме того, 8 декабря в расписании аэропорта значился рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль. По данным онлайн-табло, он отменен.

Во вторник на борту самолёта Iraqi Airways в Эрбиль вылетели более 400 мигрантов.

Как сообщалось, в этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Сейчас мигранты, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Вывозить мигрантов самолетами из минского аэропорта на родину начали с 27 ноября. С тех пор совершено уже несколько рейсов.