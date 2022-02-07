Мишустин одобрил отправку белорусских военных в Сирию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил соглашение с Белоруссией, которое предусматривает отправку в Сирию белорусских военных с гуманитарной миссией. Такое распоряжение Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Принимая во внимание официальное приглашение военно-политического руководства Сирийской Арабской Республики, адресованное Белорусской стороне, принять участие в миссии по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики, направив в этих целях в Сирийскую Арабскую Республику белорусский воинский контингент", - говорится в проекте соглашения между Россией и Белоруссией.

Из документа следует, что белорусские военные не будут работать в зоне боевых действий, а будут участвовать в мероприятиях исключительно гуманитарного характера. Их численность составит до 200 человек. В Сирии они будут оперативно подчиняться российским военным, оставаясь под командованием уполномоченного органа белорусской стороны, говорится в проекте двустороннего соглашения Москвы и Минска.

Размещаться белорусские военные будут в местах дислокации российской авиационной группы.