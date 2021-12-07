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Самолет с четырьмя сотнями мигрантов на борту вылетел из Минска в Ирак

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из белорусской столицы в иракский Эрбиль, сообщили в телеграм-канале аэропорта во вторник.

Уточняется, что на рейс Минск-Эрбиль было зарегистрировано 417 пассажиров (415 взрослых и два ребенка до двух лет).

Как сообщалось, в этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Сейчас мигранты, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Белоруссия Ирак

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