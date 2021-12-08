Новый канцлер Германии Шольц не стал упоминать в присяге бога

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц не стал зачитывать фразу о боге, принимая присягу на должность.

Шольц стал девятым канцлером Германии. Принимая присягу, он прочел предусмотренный Конституцией текст без фразы "Да поможет мне бог". Текст звучит так: "Клянусь использовать свою силу на благосостояние немецкого народа, умножать его блага, отводить от него угрозы, уважать и защищать Конституцию и законы Федерации, выполнять мои обязанности должным образом и быть справедливым к каждому", фразу про бога разрешено использовать по желанию.

До Шольца про бога в своей присяге не упоминал только один из бывших канцлеров Германии - Герхард Шрёдер.

В настоящее время в парламенте присягу принимают новые министры Германии. Некоторые из них - например, новый министр финансов, представитель Свободной демократической партии Кристиан Линднер, как и его коллега, министр юстиции Марко Бушманн, произнесли фразу о Боге, принимая присягу. "Зеленые" министры - Роберт Хабек, Анналена Бербок, Джем Оздемир - фразу про бога опустили.