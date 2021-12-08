Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новый канцлер Германии Шольц не стал упоминать в присяге бога

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц не стал зачитывать фразу о боге, принимая присягу на должность.

В миреОлаф Шольц стал новым канцлером ГерманииОлаф Шольц стал новым канцлером ГерманииЧитать подробнее

Шольц стал девятым канцлером Германии. Принимая присягу, он прочел предусмотренный Конституцией текст без фразы "Да поможет мне бог". Текст звучит так: "Клянусь использовать свою силу на благосостояние немецкого народа, умножать его блага, отводить от него угрозы, уважать и защищать Конституцию и законы Федерации, выполнять мои обязанности должным образом и быть справедливым к каждому", фразу про бога разрешено использовать по желанию.

До Шольца про бога в своей присяге не упоминал только один из бывших канцлеров Германии - Герхард Шрёдер.

В настоящее время в парламенте присягу принимают новые министры Германии. Некоторые из них - например, новый министр финансов, представитель Свободной демократической партии Кристиан Линднер, как и его коллега, министр юстиции Марко Бушманн, произнесли фразу о Боге, принимая присягу. "Зеленые" министры - Роберт Хабек, Анналена Бербок, Джем Оздемир - фразу про бога опустили.

Германия Олаф Шольц

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС
Пандемия коронавируса

Pfizer/BioNTech заявили об эффективности трех доз своей вакцины против "омикрона"

Pfizer/BioNTech заявили об эффективности трех доз своей вакцины против "омикрона"

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Бундестаг приступил к выборам канцлера Германии

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 267 млн случаев заражения COVID-19

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Что случилось этой ночью: среда, 8 декабря

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги во вторник рекордным ростом с марта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });