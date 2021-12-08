Будущий глава минсельхоза Германии приехал вступать в должность на велосипеде

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Будущий глава минсельхоза Германии представитель "Зеленых" Джем Оздемир приехал на церемонию вручения верительных грамот в президентской резиденции Бельвю в Берлине в куртке и на велосипеде, прямую трансляцию приездов будущих министров ведет телеканал Die Welt.

Остальные будущие министры, включая главную кандидатку от "Зеленых" и будущую руководительницу МИД Анналену Бербок, приехали на традиционных служебных лимузинах и в костюмах. Оздемир тоже надел костюм, но для поездки на велосипеде ему пришлось сверху надеть еще и куртку. Ему не разрешили провезти велосипед во двор Бельвю, и его пришлось оставить за забором на улице.

В среду в Германии утвержден новый канцлер, им стал Олаф Шольц. Имена будущих немецких министров тоже уже известны. Пост главы минздрава займет эксперт Карл Лаутербах, который в последние месяцы давал много комментариев на тему пандемии коронавируса, за счет чего получил медийную известность. Лаутербах выступает за введение обязательной вакцинации. Кристине Ламбрехт, которая в нынешнем кабинете руководит министерством юстиции, в новом правительстве станет главой министерства обороны. Министр окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, а Хубертус Хайль продолжит руководить министерством труда.

Региональный политик из Гессена Нэнси Фаезер станет главой МВД, Клара Гейвиц возглавит министерство строительства, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера.

Оздемир возглавит министерство сельского хозяйства, его коллега по партии Анне Шпигель станет министром по делам семьи. Штеффи Лемке будет главой министерства окружающей среды, а лидеры "Зеленых" - Анналена Бербок и Роберт Хабек возглавят МИД и министерство экономики и климата соответственно. Кроме этого, Хабек займет пост вице-канцлера.

Лидер "свободных демократов" Кристиан Линднет будет министром финансов, его коллега Марко Бушманн - главой минюста. Беттина Штарк-Ватцингер станет министром образования, Фолькер Виссинг - министром транспорта и цифровизации.