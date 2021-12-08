"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20", который доставит на Международную космическую станцию (МКС) японских космических туристов, стартовала с космодрома Байконур.

Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Трансляцию запуска ведет "Роскосмос". В экипаж входят космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Планируемая продолжительность полета 12 суток.

Полет к станции пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована в 16:41 мск.

"На МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов", - сообщили в госкорпорации.

Также российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получат поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к праздничному столу, отметили в "Роскосмосе".