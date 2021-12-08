Новый канцлер ФРГ счел необходимым избежать конфронтации при реализации СП 2

Олаф Шольц Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Олаф Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ в эфире телеканала Welt высказался о ситуации на границе Украины с Россией и о "Северном потоке 2", сделав очень осторожные и обтекаемые заявления.

Отвечая на вопрос о ситуации на границе России и Украины и возможной эскалации конфликта, он дал понять, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании конфликта.

"Для безопасности и сотрудничества в Европе нерушимость границ - это самое важное. Однажды мы это уже поняли, и это понимание имело успех. Оно привело к тому, что объединение Германии стало возможным, что "железный занавес" пропал, что многие страны, которыми управляла диктатура коммунизма, стали частью Европейского союза, что был демократический прорыв. Я думаю, что сейчас снова речь идет о том, чтобы работать на основе этих принципов, и самое важное - нерушимость границ", - заявил канцлер.

Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, новый канцлер ФРГ повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы всеми соблюдался принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".

Также Шольц высказался по поводу газопровода "Северный поток 2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.

"Федеральное сетевое агентство в скором времени примет решение, много решений уже было принято, иначе бы газопровод не удалось бы достроить. Я думаю, всем понятно, что мы будем выступать за то, чтобы не было конфронтации", - сказал политик. По словам канцлера ФРГ, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопросов, связанных со строительством и запуском газопровода.