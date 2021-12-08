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Власти ФРГ заявили, что рассмотрят вариант с остановкой СП-2 в случае нападения РФ на Украину

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти ФРГ будут готовы рассмотреть возможность остановки "Северного потока 2" в случае нападения России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позицией Берлина.

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Газета отмечает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц - сторонник "Северного потока". "Тем не менее, у Запада есть широкий спектр опций, чтобы ответить в случае вторжения РФ на Украину. Остановка "Северного потока 2"- одна из опций", - говорится в статье со ссылкой на собеседников издания.

"Американские официальные лица заявляют, что Шольц вряд ли прогнется под американским давлением по газопроводу сразу после того, как стал канцлером. Однако, по их мнению, в целом он поддерживает идею США об оказании давления на Путина, чтобы предотвратить вторжение", - подчеркивается в статье.

Financial Times отмечает, что при Ангеле Меркель ФРГ была за реализацию "Северного потока 2". Однако в новой коалиции "зеленые" выступают против этого проекта. "В России усиливаются опасения, что "зеленые", взявшие под контроль МИД ФРГ, могут блокировать проект", - пишет газета со ссылкой на "бывших и действующих официальных лиц, находящихся в Москве".

Ранее Олаф Шольц впервые в качестве канцлера ФРГ в эфире телеканала Welt заявил, что Германия будет руководствоваться принципами ОБСЕ в урегулировании конфликта. Говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, новый канцлер ФРГ повторил: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы всеми соблюдался принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет". Также Шольц высказался по поводу газопровода "Северный поток 2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.

ФРГ Северный поток 2 Украина Олаф Шольц

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