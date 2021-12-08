Премьер Эстонии предупредила, что ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия РФ на Украине

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России на Украине так же жестко, как отреагировали на действия Белоруссии.

"Европейский союз и НАТО внимательно следят за развитием событий. Мы готовы отреагировать на агрессию против наших стран-партнеров: действия России на Украине не останутся без ответа ни со стороны нас, ни с со стороны наших союзников", - говорится в ее заявлении на встрече в среду глав правительств стран Балтии в Вильнюсе.

По ее словам, "нам удалось сохранить твердую позицию в Европейском союзе по введению санкций в отношении Белоруссии, и мы точно также готовы совместно и быстро отреагировать, если Россия продолжит эскалацию в направлении Украины".

Премьер-министр считает, что угрозы и агрессивная политика России возрастает. Кроме того, "наряду с ростом враждебных сигналов мы наблюдаем и более активную военную деятельность России в направлении Украины".

"Для нас неприемлемо, что авторитарное государство с помощью угрозы военных действий и применения силы пытается вынудить Украину изменить свои решения: мы видим желание силой или угрозами разделить Европу на сферы влияния. Это недопустимая и морально недостойная политика. И это нужно ясно дать понять России", - призвала Каллас.